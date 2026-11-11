У Лісабоні скасували день Web Summit через шторм Шарль — France 24

За даними France 24, у Лісабоні скасували другий день технологічної конференції Web Summit через шторм Шарль. Португальська влада настійно порадила організаторам скасувати заплановані на середу заходи через ризик припливних підтоплень і значних перебоїв у роботі громадського транспорту.

Попередження про небезпечну погоду

Найнебезпечнішу фазу шторму прогнозували на другу половину середи. Очікувалося, що швидкість вітру сягатиме до 120 км/год, а пориви можуть бути особливо небезпечними.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Матеріали репортажу

У репортажі з Лісабона кореспондент Charles Pellegrin також представив попередньо записане інтерв’ю з генеральним директором Epoch Biodesign. Керівник компанії розробив процес переробки нейлонових матеріалів, які раніше було складно повторно використовувати, зокрема матеріалів зі спортивного одягу, ременів безпеки та подушок безпеки.

Читай нас у