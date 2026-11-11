По данным France 24, в Лиссабоне отменили второй день технологической конференции Web Summit из-за шторма Шарль. Португальские власти настоятельно рекомендовали организаторам отменить запланированные на среду мероприятия из-за риска приливных подтоплений и значительных перебоев в работе общественного транспорта.

Предупреждение об опасной погоде

Наиболее опасную фазу шторма прогнозировали на вторую половину среды. Ожидалось, что скорость ветра достигнет до 120 км/ч, а порывы могут быть особенно опасными.

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Материалы репортажа

В репортаже из Лиссабона корреспондент Charles Pellegrin также представил заранее записанное интервью с генеральным директором Epoch Biodesign. Руководитель компании разработал процесс переработки нейлоновых материалов, которые ранее было сложно использовать повторно, в частности материалов из спортивной одежды, ремней безопасности и подушек безопасности.

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