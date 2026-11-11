Według France 24, w Lizbonie odwołano drugi dzień konferencji technologicznej Web Summit z powodu sztormu Charles. Portugalskie władze stanowczo zaleciły organizatorom odwołanie wydarzeń zaplanowanych na środę ze względu na ryzyko podtopień przypływowych i znacznych zakłóceń w funkcjonowaniu transportu publicznego.

Ostrzeżenie przed niebezpieczną pogodą

Najgroźniejszą fazę sztormu prognozowano na drugą połowę środy. Oczekiwano, że prędkość wiatru osiągnie do 120 km/h, a porywy mogą być szczególnie niebezpieczne.

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Materiały reportażu

W reportażu z Lizbony korespondent Charles Pellegrin przedstawił również wcześniej nagrany wywiad z dyrektorem generalnym Epoch Biodesign. Szef firmy opracował proces recyklingu materiałów nylonowych, które wcześniej trudno było ponownie wykorzystać, w tym materiałów z odzieży sportowej, pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych.

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