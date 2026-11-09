W Izraelu profesor Icchak Krajss, dyrektor centrum medycznego Szeba, obejmie w grudniu tymczasowo stanowisko dyrektora generalnego Ministerstwa Zdrowia. Poinformował o tym Jerusalem Post: minister zdrowia Chaim Kac zwrócił się do niego z odpowiednią prośbą.

Zastąpienie szefa Ministerstwa Zdrowia

Krajss tymczasowo zastąpi Moszego Bar Siman-Towa, który ogłosił, że opuści stanowisko dyrektora generalnego Ministerstwa Zdrowia. Według gazety Bar Siman-Tow pełnił tę funkcję przez około dziewięć lat w ciągu dwóch kadencji.

Kac oświadczył, że w obliczu licznych wyzwań stojących przed Izraelem system opieki zdrowotnej potrzebuje stabilności, profesjonalizmu i zaufania obywateli. Podkreślił znaczenie nieprzerwanej pracy i stabilnego kierownictwa ministerstwa.

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Praca w dwóch instytucjach

Krajss jest emerytowanym generałem brygady Sił Obronnych Izraela i byłym naczelnym lekarzem wojskowym. Pracuje w centrum medycznym Szeba od ostatniej dekady i po tymczasowym powołaniu do ministerstwa pozostanie dyrektorem tej placówki.

Przewodniczący Izraelskiego Stowarzyszenia Lekarzy Zdrowia Publicznego Hagaj Lewin pozytywnie ocenił kandydaturę Krajssa, ale wyraził zaniepokojenie jednoczesnym pełnieniem przez niego dwóch ról kierowniczych. Jego zdaniem zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i centrum medyczne Szeba potrzebują liderów, którzy będą tam pracować na stałe.

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