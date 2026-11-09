W Wielkiej Brytanii inspektorzy bezpieczeństwa kolejowego wezwali do przeglądu konstrukcji, zasad i wytycznych dotyczących ręcznie obsługiwanych przejazdów kolejowych po śmierci 23-letniego kierowcy dostaw Amazon Brandona Gatchera w hrabstwie Kent. Jak informuje The Guardian, śledztwo wykazało wyraźne ryzyko kolejnych tragedii na takich przejazdach.

Okoliczności wypadku

Gatcher, który mieszkał w Ashford, zginął na przejeździe Baxs w pobliżu Teynham w lipcu ubiegłego roku. Jego furgonetka zderzyła się z pociągiem pasażerskim jadącym z Ramsgate do Londynu.

Zgodnie z raportem Oddziału Badania Wypadków Kolejowych kierowca wjechał na tory, prawdopodobnie nie zdając sobie sprawy, że wcześniej musiał otworzyć bramy wyjazdowe. System sygnalizacji świetlnej niemal na pewno sprawił, że uznał, iż po otwarciu bram wjazdowych można bezpiecznie wjechać na przejazd, mimo że bramy wyjazdowe pozostawały zamknięte.

Furgonetka przejechała przez większą część torów i zatrzymała się, gdy sygnalizacja zmieniła się na czerwoną, a alarm ostrzegł o zbliżającym się pociągu. Kierowca otworzył bramy wyjazdowe, lecz nie na tyle, by przejechać za pierwszym razem, więc spróbował ponownie. Gdy wracał do furgonetki, pociąg Southeastern jadący z prędkością 90 mil na godzinę pojawił się w odległości 300 metrów. Maszynista zastosował hamowanie awaryjne, ale nie zdołał uniknąć zderzenia. Trzech pasażerów odniosło lekkie obrażenia.

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Zalecenia inspektorów

Inspektorzy wskazali, że wcześniej zaktualizowane znaki na przejeździe niewystarczająco uwzględniały wpływ różnych źródeł informacji na zachowanie użytkowników. Stwierdzili również, że szkolenie i instruktaż kierowcy, który był samozatrudniony i pracował za pośrednictwem firmy logistycznej GG Logistix, nie przygotowały go do bezpiecznego korzystania z przejazdu.

Oddział dochodzeniowy zalecił Network Rail i brytyjskiemu Ministerstwu Transportu przegląd konstrukcji, przepisów oraz wytycznych dotyczących takich przejazdów. W sierpniu na ręcznie obsługiwanym przejeździe w Lancashire zginął inny kierowca dostawczy, 55-letni Simon Gettings; okoliczności tego wypadku są nadal badane.

Główny inspektor wypadków kolejowych Andrew Hall zaznaczył, że zderzenie pociągu z furgonetką może także doprowadzić do wykolejenia pociągu i stworzyć poważne zagrożenie dla pasażerów. Southeastern poinformował, że już zmienił układ tego miejsca i opublikował wytyczne dla zawodowych kierowców dotyczące korzystania z takich przejazdów.

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