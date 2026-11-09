В Великобритании инспекторы по безопасности на железной дороге призвали пересмотреть конструкцию, правила и инструкции для железнодорожных переездов с ручным управлением после гибели 23-летнего водителя доставки Amazon Брэндона Гэтчера в графстве Кент. Как сообщает The Guardian, расследование установило очевидный риск новых трагедий на таких переездах.

Обстоятельства аварии

Гэтчер, проживавший в Эшфорде, погиб на переезде Бакс возле Тейнхема в июле прошлого года. Его фургон столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим из Рамсгейта в Лондон.

Согласно отчету Отдела расследования железнодорожных аварий, водитель выехал на пути, вероятно, не осознавая, что перед этим должен был открыть выездные ворота. Система светофоров почти наверняка создала у него впечатление, что после открытия въездных ворот можно безопасно въехать на переезд, хотя выездные ворота оставались закрытыми.

Фургон пересек большую часть путей и остановился, когда светофоры переключились на красный, а сигнализация предупредила о приближении поезда. Водитель открыл выездные ворота, однако недостаточно широко, чтобы проехать с первой попытки, поэтому попытался еще раз. Когда он возвращался к фургону, поезд компании Southeastern, двигавшийся со скоростью 90 миль в час, появился в 300 метрах. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не смог. Трое пассажиров получили легкие травмы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Рекомендации инспекторов

Инспекторы указали, что ранее обновленные знаки на переезде недостаточно учитывали влияние различных источников информации на поведение пользователей. Также, по их выводам, обучение и инструктаж водителя, который был самозанятым и работал через логистическую компанию GG Logistix, не подготовили его к безопасному использованию переезда.

Отдел расследования рекомендовал Network Rail и Министерству транспорта Великобритании пересмотреть конструкцию, законодательство и рекомендации для таких переездов. В августе на переезде с ручным управлением в Ланкашире погиб еще один водитель доставки — 55-летний Саймон Геттингс; обстоятельства этой аварии все еще расследуются.

Главный инспектор железнодорожных аварий Эндрю Холл отметил, что столкновение поезда с фургоном также может привести к сходу поезда с рельсов и создать серьезную опасность для пассажиров. В Southeastern заявили, что уже изменили планировку участка и опубликовали рекомендации для профессиональных водителей по использованию таких переездов.

Читай нас в