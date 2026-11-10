В Южной Корее хип-хоп-дуэт Deux 21 ноября выпустит полноформатный альбом «4th Deux», в котором искусственный интеллект воспроизведет вокальные партии покойного участника группы Ким Сон Чже. Об этом сообщает Korea Herald.

Девять композиций

В пластинку войдут девять треков. Продюсированием альбома руководил Ли, который также написал одну из двух главных композиций — «The Future». Другая главная композиция, «I Want You», записана с участием хип-хоп-дуэта Dynamic Duo.

На предварительном прослушивании в Сеуле Ли заявил, что альбом показывает, каким мог бы быть новый трек Deux в стиле нью-джек-свинг с дальнейшим развитием этого звучания.

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Возвращение после долгого перерыва

«4th Deux» выйдет более чем через 30 лет после предыдущего альбома дуэта «Force Deux». Это была последняя пластинка, записанная участниками до расставания: менее чем через три месяца после ее выхода музыканты прекратили сотрудничество и начали сольные карьеры.

Ким Сон Чже нашли мертвым в номере сеульского отеля в ноябре 1995 года — на следующий день после его сольного дебюта. Его девушку обвиняли в смерти музыканта, однако впоследствии оправдали; дело остается нераскрытым. Часть доходов от нового альбома, по желанию Ли, передадут семье Кима.

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