W Korei Południowej hiphopowy duet Deux wyda 21 listopada pełnowymiarowy album „4th Deux”, na którym sztuczna inteligencja odtworzy partie wokalne zmarłego członka zespołu Kim Sung-jae. Poinformował o tym Korea Herald.

Dziewięć utworów

Na płycie znajdzie się dziewięć utworów. Produkcję albumu nadzorował Lee, który napisał także jeden z dwóch głównych utworów — „The Future”. Drugi główny utwór, „I Want You”, nagrano z udziałem hiphopowego duetu Dynamic Duo.

Podczas przedpremierowego odsłuchu w Seulu Lee powiedział, że album pokazuje, jak mógłby brzmieć nowy utwór Deux w stylu new jack swing, z dalszym rozwinięciem tego brzmienia.

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Powrót po długiej przerwie

„4th Deux” ukaże się ponad 30 lat po poprzednim albumie duetu, „Force Deux”. Była to ostatnia płyta nagrana przez członków przed rozstaniem: niespełna trzy miesiące po jej wydaniu muzycy zakończyli współpracę i rozpoczęli kariery solowe.

Kim Sung-jae został znaleziony martwy w pokoju seoulskiego hotelu w listopadzie 1995 roku, dzień po swoim solowym debiucie. Jego dziewczyna została oskarżona o śmierć muzyka, ale później ją uniewinniono; sprawa pozostaje niewyjaśniona. Część dochodów z nowego albumu, na życzenie Lee, zostanie przekazana rodzinie Kima.

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