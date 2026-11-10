Парламентский комитет штата Новый Южный Уэльс в Австралии, по данным The Guardian, рекомендовал запретить частной религиозной школе Redeemer Baptist в западном Сиднее зачислять новых учеников, пока ее проверяет орган штата по образовательным стандартам. Комитет также посоветовал полиции Нового Южного Уэльса и Управлению опекуна детей расследовать утверждения, озвученные в ходе парламентского разбирательства.

Выводы парламентского комитета

В отчете, представленном парламенту штата во вторник, комитет заявил, что школа, управляемая Redeemer Baptist Church, нарушила базовые стандарты защиты детей. По мнению членов комитета, заявления о сексуальных нападениях не рассматривались должным образом, а дети подвергались значительному риску причинения вреда.

Бывшие ученики и сотрудники школы рассказали парламентскому расследованию об обвинениях в сексуальном, физическом, психологическом, духовном и финансовом насилии. Среди представленных свидетельств были утверждения, что учеников заставляли делить кровати с учителями, а директор школы однажды ходил обнаженным в общем помещении.

Комитет также пришел к выводу, что сотрудники школы не имели необходимых трудовых прав, а ее управление не соответствовало базовым стандартам надлежащего управления.

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Контроль и финансирование

Председатель комитета, депутат от Партии зеленых Эбигейл Бойд, отметила, что школа уже проверялась парламентом в 2006 году. В то же время, по ее словам, не были введены механизмы контроля за ситуацией, которую она назвала высокорисковой.

По словам Бойд, школа ежегодно получала около 6 млн австралийских долларов государственного финансирования. Комитет также раскритиковал недостаточный регуляторный надзор и указал на необходимость надлежащим образом проверить обвинения в систематическом мошенничестве с выплатами Centrelink и сомнительных налоговых практиках.

Ранее представитель Redeemer Baptist School заявил, что учреждение полностью сотрудничало с соответствующими регуляторами и на протяжении 45 лет имело безупречную историю соблюдения требований органов штата и федеральных властей. После публикации отчета школа не предоставила немедленного комментария.

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