Komitet parlamentarny stanu Nowa Południowa Walia w Australii, według The Guardian, zalecił zakazanie prywatnej religijnej szkole Redeemer Baptist w zachodnim Sydney przyjmowania nowych uczniów, dopóki jest ona kontrolowana przez stanowy organ ds. standardów edukacyjnych. Komitet doradził również policji Nowej Południowej Walii oraz Biuru Opiekuna Dzieci, aby zbadały zarzuty przedstawione podczas postępowania parlamentarnego.

Ustalenia komitetu parlamentarnego

W raporcie przedłożonym we wtorek parlamentowi stanowemu komitet stwierdził, że szkoła prowadzona przez Redeemer Baptist Church naruszyła podstawowe standardy ochrony dzieci. Zdaniem członków komitetu zarzuty dotyczące napaści seksualnych nie zostały właściwie rozpatrzone, a dzieci narażono na znaczne ryzyko krzywdy.

Byli uczniowie i pracownicy szkoły opowiedzieli w trakcie parlamentarnego dochodzenia o zarzutach dotyczących przemocy seksualnej, fizycznej, psychicznej, duchowej i finansowej. Wśród przedstawionych zeznań znalazły się twierdzenia, że uczniów zmuszano do dzielenia łóżek z nauczycielami, a dyrektor szkoły pewnego razu chodził nago po wspólnym pomieszczeniu.

Komitet uznał również, że pracownicy szkoły nie mieli niezbędnych praw pracowniczych, a jej zarządzanie nie spełniało podstawowych standardów dobrego zarządzania.

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Nadzór i finansowanie

Przewodnicząca komitetu, deputowana Partii Zielonych Abigail Boyd, zaznaczyła, że szkoła była już kontrolowana przez parlament w 2006 roku. Jednocześnie, jak powiedziała, nie wprowadzono mechanizmów nadzoru nad sytuacją, którą określiła jako wysokiego ryzyka.

Według Boyd szkoła otrzymywała co roku około 6 mln dolarów australijskich środków publicznych. Komitet skrytykował także niewystarczający nadzór regulacyjny i wskazał na potrzebę właściwego zbadania zarzutów systematycznych oszustw związanych ze świadczeniami Centrelink oraz wątpliwych praktyk podatkowych.

Wcześniej przedstawiciel Redeemer Baptist School oświadczył, że placówka w pełni współpracowała z odpowiednimi organami regulacyjnymi i przez 45 lat miała nienaganną historię przestrzegania wymogów władz stanowych i federalnych. Po opublikowaniu raportu szkoła nie udzieliła natychmiastowego komentarza.

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