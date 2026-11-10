据《卫报》报道，澳大利亚新南威尔士州议会委员会建议，禁止位于悉尼西部的私立宗教学校Redeemer Baptist School招收新生，直至该校接受州教育标准机构的审查。委员会还建议新南威尔士州警方和儿童监护人办公室调查在议会调查期间提出的指控。

议会委员会的结论

该委员会在周二提交给州议会的报告中表示，由Redeemer Baptist Church运营的这所学校违反了儿童保护的基本标准。委员会成员认为，有关性侵的指控没有得到妥善处理，儿童面临重大伤害风险。

该校前学生和工作人员在议会调查中讲述了有关性暴力、身体暴力、心理暴力、精神暴力和经济暴力的指控。所提供的证词包括：学生被迫与教师同床，以及该校校长曾有一次赤身裸体地走过公共区域。

委员会还得出结论称，该校员工没有必要的劳动权利，其管理也不符合良好治理的基本标准。

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监管与资金

委员会主席、绿党议员阿比盖尔·博伊德指出，该校曾在2006年接受议会审查。但她表示，针对她所称的高风险情况，并未建立监督机制。

博伊德表示，该校每年获得约600万澳元的政府资助。委员会还批评监管监督不足，并指出需要妥善核查有关系统性骗取Centrelink补助金及可疑税务做法的指控。

此前，Redeemer Baptist School的一名代表表示，该机构完全配合了相关监管机构，并且在45年间一直保持着遵守州和联邦机构要求的无可挑剔记录。报告公布后，学校未立即发表评论。

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