В Пакистане частная авиакомпания South Airways запустила новое авиасообщение между Пешаваром и Лахором. Губернатор провинции Хайбер-Пахтунхва Файсал Карим Кунди прибыл в Лахор первым рейсом, сообщает Dawn.

Встреча в Лахоре

В международном аэропорту имени Аллама Икбала в Лахоре Кунди и пассажиров рейса встретила старший министр Пенджаба Марриюм Аурангзеб. Она поприветствовала их от имени главного министра провинции Мариам Наваз.

Аурангзеб поздравила губернатора с закладкой основы для доброжелательных отношений между Пенджабом и Хайбер-Пахтунхвой. Кунди поблагодарил Мариам Наваз за содействие запуску воздушного маршрута.

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Расширение авиасообщения

На церемонии открытия Кунди заявил, что новый маршрут должен способствовать экономическому росту, торговле и культурному обмену между двумя провинциями. Он также пригласил Аурангзеб и руководство Пенджаба посетить Пешавар.

По словам губернатора, South Airways ранее запустила рейсы между Пешаваром и Кветтой. Он также сообщил, что авиакомпания в ближайшее время планирует открыть полеты в Читрал и Гилгит-Балтистан, чтобы расширить воздушное сообщение в регионе.

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