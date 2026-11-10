Федеральный апелляционный суд США единогласно ограничил доступ Министерства юстиции администрации Дональда Трампа к данным частных сообщений журналистов в LinkedIn в рамках расследования утечки информации, связанной с национальной безопасностью. Коллегия из трех судей также постановила, что окружной суд может сузить перечень записей, которые правительство вправе получить. Об этом сообщает The Hill.

Запрос на 18 месяцев сообщений

Прокуроры администрации Трампа потребовали от LinkedIn передать данные частных сообщений отдельных журналистов за 18 месяцев. Министерство юстиции также получило у судьи окружного суда Элизабет Хейнс постановление, запрещающее платформе уведомлять журналистов о запросе правительства.

LinkedIn обжаловала постановление, заявив, что оно повлияет на возможность платформы общаться с пользователями. Расследование касалось публикации неназванного медиа о совершенно секретной военной операции США в иностранной стране, которую по меньшей мере частично сделал возможной информационный слив.

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Риск раскрытия источников

Решение подготовил судья Дж. Харви Уилкинсон. Он отметил, что доступ к частным сообщениям журналистов может раскрыть личности конфиденциальных источников и помешать будущим публикациям о действиях властей, законность и добросовестность которых вызывают сомнения.

Суд признал стремление правительства расследовать утечки, связанные с национальной безопасностью, однако подчеркнул, что это не дает ему права массово собирать частную информацию журналистов. По мнению коллегии, оспариваемое постановление в его нынешнем виде было существенно слишком широким.

Уилкинсон также обратил внимание, что журналисты, которых касался запрос, за соответствующий период опубликовали почти 1 000 материалов на различные темы и работали над неизвестным количеством неопубликованных текстов. Значительная часть этих материалов, по оценке судьи, представляется далекой от публикации, которую по меньшей мере частично сделал возможной слив.

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