Federalny sąd apelacyjny USA jednomyślnie ograniczył dostęp Departamentu Sprawiedliwości administracji Donalda Trumpa do danych z prywatnych wiadomości dziennikarzy na LinkedIn w ramach śledztwa dotyczącego wycieku informacji związanego z bezpieczeństwem narodowym. Trzyosobowy skład sędziowski orzekł również, że sąd okręgowy może zawęzić listę zapisów, do których rząd ma prawo uzyskać dostęp. Informuje o tym The Hill.

Wniosek o 18 miesięcy wiadomości

Prokuratorzy administracji Trumpa zażądali od LinkedIn przekazania danych z prywatnych wiadomości wybranych dziennikarzy z okresu 18 miesięcy. Departament Sprawiedliwości uzyskał także od sędzi sądu okręgowego Elizabeth Haines postanowienie zakazujące platformie powiadamiania dziennikarzy o żądaniu rządu.

LinkedIn zaskarżył postanowienie, twierdząc, że wpłynie ono na możliwość komunikowania się platformy z użytkownikami. Śledztwo dotyczyło publikacji nienazwanego medium o ściśle tajnej amerykańskiej operacji wojskowej w obcym kraju, którą przynajmniej częściowo umożliwił wyciek informacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ryzyko ujawnienia źródeł

Uzasadnienie przygotował sędzia J. Harvie Wilkinson. Zauważył on, że dostęp do prywatnych wiadomości dziennikarzy może ujawnić tożsamość poufnych źródeł i utrudnić przyszłe publikacje o działaniach władz, których legalność i rzetelność budzą wątpliwości.

Sąd uznał dążenie rządu do zbadania wycieków związanych z bezpieczeństwem narodowym, lecz podkreślił, że nie daje mu to prawa do masowego gromadzenia prywatnych informacji dziennikarzy. Zdaniem składu zaskarżone postanowienie w obecnym kształcie było istotnie zbyt szerokie.

Wilkinson zwrócił również uwagę, że dziennikarze objęci wnioskiem opublikowali w odpowiednim okresie niemal 1 000 materiałów na różne tematy i pracowali nad nieznaną liczbą nieopublikowanych tekstów. Znaczna część tych materiałów, według oceny sędziego, wydaje się odległa od publikacji, którą przynajmniej częściowo umożliwił wyciek.

Czytaj nas na