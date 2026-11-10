美国上诉法院限制司法部获取记者数据——The Hill

美国联邦上诉法院一致限制了唐纳德·特朗普政府司法部在一项涉及国家安全的信息泄露调查中获取记者在LinkedIn上的私人消息数据。由三名法官组成的合议庭还裁定，地区法院可以缩小政府有权获取的记录范围。The Hill报道。

索要18个月的消息记录

特朗普政府的检察官要求LinkedIn交出特定记者18个月的私人消息数据。司法部还从地区法院法官伊丽莎白·海恩斯处获得了一项命令，禁止该平台通知记者政府提出了这一请求。

LinkedIn对该命令提出上诉，称这将影响平台与用户沟通的能力。调查涉及一家未具名媒体对美国在外国实施的一项绝密军事行动的报道，而信息泄露至少部分促成了该报道。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

暴露消息来源的风险

该裁决由法官J. Harvie Wilkinson撰写。他指出，获取记者的私人消息可能会披露机密消息来源的身份，并阻碍未来对政府行为的报道，而这些行为的合法性和廉正性受到质疑。

法院承认政府希望调查与国家安全有关的泄密事件，但强调这并不赋予其大规模收集记者私人信息的权利。合议庭认为，被质疑的命令以目前的形式而言范围严重过宽。

Wilkinson还指出，相关记者在对应期间发表了近1,000篇涉及不同议题的报道，并撰写了数量不详的未发表文章。法官评估认为，这些材料中很大一部分似乎与那篇至少部分由泄密促成的报道相去甚远。

关注我们在