W Pakistanie prywatna linia lotnicza South Airways uruchomiła nowe połączenie lotnicze między Peszawarem a Lahorem. Gubernator prowincji Chajber-Pachtunchwa Faisal Karim Kundi przyleciał do Lahoru pierwszym rejsem, informuje Dawn.

Spotkanie w Lahorze

Na międzynarodowym lotnisku im. Allamy Iqbala w Lahorze Kundiego i pasażerów rejsu powitała starsza ministra Pendżabu Marriyum Aurangzeb. Przywitała ich w imieniu głównej minister prowincji Maryam Nawaz.

Aurangzeb pogratulowała gubernatorowi położenia fundamentów pod serdeczne relacje między Pendżabem a Chajber-Pachtunchwą. Kundi podziękował Maryam Nawaz za ułatwienie uruchomienia trasy lotniczej.

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Rozszerzenie połączeń lotniczych

Podczas ceremonii otwarcia Kundi oświadczył, że nowa trasa powinna sprzyjać wzrostowi gospodarczemu, handlowi i wymianie kulturalnej między obiema prowincjami. Zaprosił również Aurangzeb i kierownictwo Pendżabu do odwiedzenia Peszawaru.

Według gubernatora South Airways wcześniej uruchomiła loty między Peszawarem a Kwettą. Poinformował także, że linia planuje wkrótce otworzyć połączenia do Chitralu i Gilgit-Baltistanu, aby rozszerzyć komunikację lotniczą w regionie.

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