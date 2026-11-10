На Кипре министр сельского хозяйства Христос Сенеккис представил парламентскому комитету новый график возобновления работы животноводческих хозяйств, пострадавших от ящура. Он также сообщил о дальнейших компенсационных выплатах фермерам, пишет Cyprus Mail.

Компенсации в два этапа

По словам Сенеккиса, для пострадавших животноводов ввели специальную схему компенсации потери доходов с минимальным периодом покрытия в 12 месяцев. Средства будут выплачивать в два этапа: первые 50% — после заказа животных, остальные 50% — после их размещения на фермах.

Министерство также проводит консультации по трем дополнительным проектам с общим бюджетом 10 млн евро. Они предусматривают восстановление поголовья, перемещение хозяйств и снижение концентрации животных в животноводческих хозяйствах.

Меры на фоне роста расходов

Для ферм, закрытых из-за ящура, в каждом регионе определили отдельные сроки возобновления работы. Их должны обнародовать, когда хозяйства будут готовы безопасно возобновить деятельность, сказал министр.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сенеккис добавил, что для поддержки фермеров в связи с ростом производственных расходов уже ввели меры на 2,5 млн евро. Средства предназначены для сельскохозяйственного дизельного топлива, материалов и удобрений. Еще 4,6 млн евро европейских средств привлекли для преодоления последствий длительной засухи.

Глава парламентского комитета по вопросам сельского хозяйства, депутат от AKEL Яннакис Гавриел раскритиковал объем правительственной помощи. Он заявил, что цена маркированного сельскохозяйственного дизельного топлива в 2026 году выросла примерно на 55 центов, а годовое потребление составляет 22 млн литров. По его оценке, дополнительные расходы фермеров достигли 10 млн евро, тогда как правительственные меры поддержки составили лишь 800 тыс. евро.

Гавриел приветствовал завершение компенсаций за забитых животных, но заявил о задержках с поддержкой для восстановления закрытых ферм. Он подчеркнул, что полноценное восстановление животноводства важно для производства халлуми.

Читай нас в