Na Cyprze minister rolnictwa Christos Senekis przedstawił komisji parlamentarnej nowy harmonogram wznowienia działalności gospodarstw hodowlanych dotkniętych pryszczycą. Poinformował również o dalszych wypłatach rekompensat dla rolników, podaje Cyprus Mail.

Rekompensaty w dwóch etapach

Jak powiedział Senekis, dla poszkodowanych hodowców wprowadzono specjalny program rekompensat za utracone dochody z minimalnym okresem ochrony wynoszącym 12 miesięcy. Środki będą wypłacane w dwóch etapach: pierwsze 50% po zamówieniu zwierząt, a pozostałe 50% po ich umieszczeniu w gospodarstwach.

Ministerstwo prowadzi również konsultacje w sprawie trzech dodatkowych projektów o łącznym budżecie 10 mln euro. Przewidują one odtworzenie pogłowia, przenoszenie gospodarstw oraz zmniejszenie zagęszczenia zwierząt w gospodarstwach hodowlanych.

Działania w związku ze wzrostem kosztów

Dla gospodarstw zamkniętych z powodu pryszczycy w każdym regionie wyznaczono odrębne terminy wznowienia działalności. Mają one zostać ogłoszone, gdy gospodarstwa będą gotowe do bezpiecznego wznowienia pracy, powiedział minister.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Senekis dodał, że w celu wsparcia rolników w związku ze wzrostem kosztów produkcji wprowadzono już działania o wartości 2,5 mln euro. Środki są przeznaczone na rolniczy olej napędowy, materiały i nawozy. Kolejne 4,6 mln euro środków europejskich pozyskano na przeciwdziałanie skutkom przedłużającej się suszy.

Przewodniczący parlamentarnej komisji rolnictwa, poseł AKEL Yiannakis Gavriel, skrytykował skalę pomocy rządowej. Oświadczył, że cena znakowanego rolniczego oleju napędowego wzrosła w 2026 roku o około 55 centów, a roczne zużycie wynosi 22 mln litrów. Według jego oceny dodatkowe koszty rolników sięgnęły 10 mln euro, podczas gdy rządowe działania wsparcia wyniosły jedynie 800 tys. euro.

Gavriel z zadowoleniem przyjął zakończenie wypłat rekompensat za ubite zwierzęta, lecz wskazał na opóźnienia we wsparciu na rzecz ponownego uruchomienia zamkniętych gospodarstw. Podkreślił, że pełne odtworzenie hodowli jest ważne dla produkcji halloumi.

Czytaj nas na