在塞浦路斯，农业部长克里斯托斯·塞内基斯向议会委员会介绍了受口蹄疫影响的畜牧场恢复运营的新时间表。他还宣布将向农民进一步支付补偿金，据《Cyprus Mail》报道。

分两个阶段补偿

塞内基斯表示，针对受影响的畜牧业者，已推出一项补偿收入损失的特别计划，最低保障期为12个月。资金将分两个阶段发放：订购牲畜后支付首批50%，牲畜安置到农场后支付剩余50%。

该部还正就另外三个总预算为1000万欧元的项目进行磋商。这些项目包括恢复牲畜存栏量、迁移农场以及缓解畜牧场的拥挤状况。

应对成本上升的措施

针对因口蹄疫关闭的农场，各地区已确定不同的恢复运营期限。部长表示，待农场准备好安全恢复运营时，将公布这些期限。

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塞内基斯补充说，为支持面临生产成本上升的农民，价值250万欧元的措施已实施。资金用于农业柴油、材料和化肥。另有460万欧元欧洲资金被用于应对长期干旱造成的后果。

议会农业委员会主席、AKEL议员扬纳基斯·加夫里埃尔批评政府援助规模不足。他表示，2026年，标记农业柴油的价格上涨了约55欧分，年消费量为2200万升。据他估计，农民的额外成本达到1000万欧元，而政府支持措施仅为80万欧元。

加夫里埃尔欢迎针对被扑杀动物的补偿工作完成，但称对恢复关闭农场的支持出现延误。他强调，全面恢复畜牧业对生产哈卢米奶酪至关重要。

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