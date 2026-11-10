Кіпр оголосив додаткові компенсації тваринникам після ящуру — Cyprus Mail

На Кіпрі міністр сільського господарства Христос Сенекіс представив парламентському комітету новий графік відновлення роботи тваринницьких господарств, які постраждали від ящуру. Він також повідомив про подальші компенсаційні виплати фермерам, пише Cyprus Mail.

Компенсації у два етапи

За словами Сенекіса, для постраждалих тваринників запровадили спеціальну схему компенсації втрати доходів із мінімальним періодом покриття у 12 місяців. Кошти виплачуватимуть у два етапи: перші 50% — після замовлення тварин, решту 50% — після їх розміщення на фермах.

Міністерство також проводить консультації щодо трьох додаткових проєктів загальним бюджетом 10 млн євро. Вони передбачають відновлення поголів’я, переміщення господарств і розвантаження тваринницьких господарств.

Заходи через зростання витрат

Для ферм, закритих через ящур, у кожному регіоні визначили окремі строки відновлення. Їх мають оприлюднити, коли господарства будуть готові до безпечного поновлення роботи, сказав міністр.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Сенекіс додав, що для підтримки фермерів через зростання виробничих витрат уже запровадили заходи на 2,5 млн євро. Кошти призначені для сільськогосподарського дизельного пального, матеріалів і добрив. Ще 4,6 млн євро європейських коштів залучили для подолання наслідків тривалої посухи.

Голова парламентського комітету з питань сільського господарства, депутат від AKEL Яннакіс Гавріел розкритикував обсяг урядової допомоги. Він заявив, що ціна маркованого сільськогосподарського дизеля у 2026 році зросла приблизно на 55 центів, а річне споживання становить 22 млн літрів. За його оцінкою, додаткові витрати фермерів сягнули 10 млн євро, тоді як урядові заходи підтримки становили лише 800 тис. євро.

Гавріел привітав завершення компенсацій за забитих тварин, але заявив про затримки з підтримкою для відновлення закритих ферм. Він наголосив, що повноцінне поновлення тваринництва важливе для виробництва халумі.

Читай нас у