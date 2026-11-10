В полночь в среду в Испании должна начаться 24-часовая общенациональная забастовка, объявленная двумя крупнейшими профсоюзами страны — Рабочими комиссиями (CCOO) и Всеобщим союзом трудящихся (UGT). Акция проходит под лозунгом о зарплатах, жилье и ценах, сообщает Al Jazeera.

Перебои в работе транспорта и учреждений

Забастовка может повлиять на работу транспорта, школ, медицинских учреждений и других общественных служб по всей стране. Ожидаются отмены и задержки авиарейсов, а общественный транспорт в крупных городах будет работать с пониженной пропускной способностью.

Школы, больницы, магазины и другие службы могут закрываться или работать с меньшим количеством персонала. В то же время в критически важных секторах должны обеспечить минимальный уровень услуг. В последний раз CCOO и UGT совместно объявляли всеобщую забастовку в 2012 году, когда Испания переживала кризис жесткой экономии.

Жилищный кризис перед выборами

Акция проходит после выселения в сентябре 87-летней Марикармен Абаскаль из ее дома в Мадриде. По данным Al Jazeera, корпоративный арендодатель повысил арендную плату, а кадры принудительного вывоза женщины на носилках вызвали широкий общественный резонанс. Позднее Абаскаль умерла. Этот случай способствовал общенациональным демонстрациям и протестным лагерям, а также политическому кризису, после которого правительство назначило досрочные выборы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По оценке Банка Испании, стране не хватает 750 тысяч жилых помещений, а к 2028 году дефицит может превысить миллион. По данным Испанского молодежного совета, средняя арендная плата достигла 1176 евро в месяц, тогда как средняя зарплата молодого человека составляет 1190 евро. Из-за этого часть людей живет в переполненных совместных квартирах или остается с родителями.

Забастовка пройдет за несколько недель до досрочных парламентских выборов, назначенных на 29 ноября. Премьер-министр Педро Санчес прямо не поддерживал забастовку, однако в видеообращении отметил роль коллективных действий в завоевании социальных прав. Политический аналитик Люк Стобарт считает, что акция может вернуть жилищный кризис в центр предвыборной дискуссии.

Оппозиционные Народная партия и Vox назвали забастовку политически мотивированной и раскритиковали ее проведение на следующий день после государственной похоронной церемонии жертв железнодорожной катастрофы, в которой, по данным источника, погибли 69 человек.

Читай нас в