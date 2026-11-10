W środę o północy ma rozpocząć się 24-godzinny ogólnokrajowy strajk ogłoszony przez dwa największe związki zawodowe w Hiszpanii — Komisje Robotnicze (CCOO) i Powszechny Związek Pracowników (UGT). Akcja odbywa się pod hasłem płac, mieszkań i cen, informuje Al Jazeera.

Zakłócenia w transporcie i pracy instytucji

Strajk może wpłynąć na funkcjonowanie transportu, szkół, placówek medycznych i innych usług publicznych w całym kraju. Oczekiwane są odwołania i opóźnienia lotów, a transport publiczny w dużych miastach będzie działał z ograniczoną przepustowością.

Szkoły, szpitale, sklepy i inne usługi mogą zostać zamknięte lub działać z mniejszą liczbą pracowników. Jednocześnie w sektorach o kluczowym znaczeniu ma zostać zapewniony minimalny poziom usług. Ostatni raz CCOO i UGT wspólnie ogłosiły strajk generalny w 2012 roku, gdy Hiszpania przeżywała kryzys oszczędnościowy.

Kryzys mieszkaniowy przed wyborami

Akcja odbywa się po eksmisji we wrześniu 87-letniej Maricarmen Abascal z jej domu w Madrycie. Według Al Jazeery korporacyjny wynajmujący podniósł czynsz, a nagrania przymusowego wywożenia kobiety na noszach wywołały szeroki rezonans społeczny. Abascal później zmarła. Sprawa przyczyniła się do ogólnokrajowych demonstracji i obozów protestacyjnych, a także do kryzysu politycznego, po którym rząd zarządził przedterminowe wybory.

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Według szacunków Banku Hiszpanii w kraju brakuje 750 tys. mieszkań, a do 2028 roku deficyt może przekroczyć milion. Według danych Hiszpańskiej Rady Młodzieży średni czynsz osiągnął 1176 euro miesięcznie, podczas gdy średnie wynagrodzenie młodej osoby wynosi 1190 euro. Z tego powodu część osób mieszka w przeludnionych wspólnych mieszkaniach lub pozostaje z rodzicami.

Strajk odbędzie się na kilka tygodni przed przedterminowymi wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 29 listopada. Premier Pedro Sánchez nie poparł bezpośrednio strajku, jednak w wystąpieniu wideo podkreślił rolę zbiorowych działań w zdobywaniu praw socjalnych. Analityk polityczny Luke Stobart uważa, że akcja może ponownie umieścić kryzys mieszkaniowy w centrum debaty wyborczej.

Opozycyjne Partia Ludowa i Vox nazwały strajk politycznie motywowanym i skrytykowały jego przeprowadzenie dzień po państwowym pogrzebie ofiar katastrofy kolejowej, w której według źródła zginęło 69 osób.

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