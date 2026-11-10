西班牙两大工会——工人委员会（CCOO）和总工会（UGT）——宣布的24小时全国罢工，将于周三午夜开始。此次行动以工资、住房和物价为口号，半岛电视台报道。

交通和机构运行将受干扰

罢工可能影响全国各地的交通、学校、医疗机构及其他公共服务。预计将出现航班取消和延误，大城市的公共交通运力也将降低。

学校、医院、商店和其他服务机构可能关闭或减少人员运营。同时，关键部门将确保最低服务水平。CCOO和UGT上一次联合发起总罢工是在2012年，当时西班牙正经历紧缩危机。

选举前的住房危机

此次行动发生在87岁的玛丽卡门·阿巴斯卡尔9月被从马德里住所驱逐之后。据半岛电视台报道，一家企业房东提高了租金，强行用担架将这名女子带走的画面引发广泛社会反响。阿巴斯卡尔随后去世。这起事件促成了全国性示威和抗议营地，也引发了一场政治危机，政府随后宣布提前举行选举。

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西班牙银行估计，该国缺少75万套住房，到2028年这一缺口可能超过100万套。根据西班牙青年委员会的数据，平均月租金已达到1176欧元，而年轻人的平均工资为1190欧元。因此，一些人居住在拥挤的合租公寓中，或继续与父母同住。

罢工将在定于11月29日举行的提前议会选举前几周进行。首相佩德罗·桑切斯并未直接支持罢工，但他在一段视频讲话中指出，集体行动在争取社会权利方面发挥了作用。政治分析人士卢克·斯托巴特认为，此次行动可能使住房危机重新成为选举讨论的中心。

反对党人民党和Vox称此次罢工具有政治动机，并批评其在铁路灾难受害者国葬次日举行。根据消息来源，该事故造成69人死亡。

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