QuantumScape推出了用于全固态电池单体的Osprey平台。该公司表示，一块双层单体在一个大气压的外部压力下完成了1000次完整充放电循环，并保留了约80%的初始容量，Electrek报道。

在新设计中，QuantumScape以固体硫化物电解质取代了正极中的液态正极电解液。该公司保留了陶瓷隔膜和无负极架构：在首次充电期间，锂沉积在隔膜一侧。QSE平台，包括QSE-5单体，采用高镍NMC正极和液态正极电解液，因此并非全固态系统。

双层单体测试

1000次循环测试在一块正极尺寸为50×65毫米的双层单体上进行，其面积与QSE-5相同。测试在30°C下进行，荷电状态范围为0%至100%，充电和放电速率均为1C。正极面载量为5.5 mAh/cm²。

与此同时，这是一块小型实验室单体：据Electrek估计，其容量约为0.3–0.4 Ah，而QSE-5约为5 Ah。QuantumScape强调在低外部压力下运行，因为硫化物系统通常需要强机械压缩来维持组件之间的接触。根据该公司的计算，对尺寸为10×24.2厘米的单体施加20个大气压，相当于约5000 kgf的力，并且需要在电池组中使用厚重的钢板和拉杆。

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所宣称性能的条件

QuantumScape此前报告的从10%充至80%仅需五分钟，是在10C速率和80°C温度下展示的。该公司尚未公布在室温下取得类似结果的数据。对低至−20°C温度下的运行测试是在一块正极尺寸为21×21毫米的单层单体上进行的：在缓慢的C/3放电条件下，其保留了室温测得容量的68%。

高达1100 Wh/L的能量密度指标是QuantumScape的预测。使用高载量正极的验证测试在尺寸为11毫米的单体上进行，压力为三个大气压，持续100个循环。Osprey平台目前仅在实验室规模上展示，用于实现更高产量制造的技术仍处于开发阶段。

QuantumScape将Osprey作为开放平台提供：汽车制造商可以使用该公司的正极，也可以使用自己的固态正极。Osprey的工业化投产时间尚未公布。对于QSE-5，该公司计划建设一条产能为100 MWh的生产线，并于2028年开始生产。

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