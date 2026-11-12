据《耶路撒冷邮报》报道，在以色列拉哈特市附近未获承认的贝都因村庄阿尔-齐亚德纳，司机优素福·齐亚德纳的家人住宅被拆除。优素福·齐亚德纳曾在10月7日哈马斯袭击Nova音乐节期间救下30名以色列人。该村约有5000名居民，另有数十座建筑收到拆除令。

表彰与拆除令

10月7日事件后，以色列称齐亚德纳为民族英雄。总统艾萨克·赫尔佐格向他颁发了最高平民勇敢奖章，2024年，齐亚德纳被选中在以色列独立日仪式上点燃火炬。但他表示，当局打击非法建设的行动贬低了这项认可。

受影响家庭中包括齐亚德纳的亲属，他们在哈马斯袭击中遭受损失。他的堂兄、同样名叫优素福·阿尔-齐亚德纳的人及其三名子女被绑架到加沙。两名孩子在55天后获释，而父亲和另一名儿子哈姆扎在被囚期间死亡。此后，这名死亡人质的兄弟和姐妹的房屋及其他建筑被拆除。

当局还在另外五所房屋张贴了驱逐通知，其中包括阿特夫·阿尔-齐亚德纳的住所；他的儿子阿贝德·阿尔-拉赫曼于10月7日在齐基姆海滩被哈马斯杀害。根据JTA获得的一份文件副本，居民获给予30天时间搬离。齐亚德纳称，在个别情况下，拆除工作在该期限届满前就已开始。

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围绕开发计划的争议

阿尔-齐亚德纳地区于2021年被纳入一项经政府批准、将其并入拉哈特的计划。该计划包括约1900个住房单元，以及公共建筑、道路、商业区和畜牧设施。然而，贝都因定居点管理局表示，该计划下尚未分配任何住宅地块。

该机构称面临拆除的建筑是新建且违法建造的。其代表表示，计划实施部分延误，是由于居民据称阻碍测量员工作、钻探和考古工作。拉哈特市长塔拉勒·阿尔-克雷纳维表示，未解决的土地所有权主张阻碍了地块分配，并指出他不知道有人阻碍规划工作。

内盖夫地区加强管控

阿尔-齐亚德纳的拆除行动是内盖夫地区更广泛建设管控行动的一部分，该行动在总理本雅明·内塔尼亚胡政府期间有所加强。根据以色列国家安全部向议会提交的数据，2023年至2025年，内盖夫地区约有14280座未经批准的建筑被拆除，比此前三年多81%。

内盖夫数十个未获承认的贝都因村庄约有9万人居住。其中许多人无法稳定获得供水、电力、污水处理或铺装道路，国家将他们的房屋视为非法。部分此类社区在1948年以色列建国前就已存在。

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