В непризнанной израильской бедуинской деревне Аль-Зиадна возле города Рахат снесли дома членов семьи водителя Юсефа Зиадны, который 7 октября спас 30 израильтян во время нападения ХАМАС на музыкальный фестиваль Nova. Еще десятки строений в деревне, где проживают около 5 тысяч человек, имеют предписания о сносе, сообщает Jerusalem Post.

Награды и предписания о сносе

После событий 7 октября Израиль назвал Зиадну национальным героем. Президент Ицхак Герцог наградил его высшей гражданской наградой за храбрость, а в 2024 году Зиадну выбрали для зажжения факела на церемонии ко Дню независимости Израиля. В то же время он заявил, что кампания властей против незаконного строительства обесценивает это признание.

Среди пострадавших семей есть родственники Зиадны, понесшие потери во время атаки ХАМАС. Его двоюродного брата, также Юсефа аль-Зиадну, и троих его детей похитили в Газу. Двоих детей освободили через 55 дней, а отец и еще один сын, Хамза, погибли в плену. После этого у брата и сестры погибшего заложника снесли дома и другие строения.

Власти также разместили уведомления о выселении еще из пяти домов, в том числе из дома Атефа аль-Зиадны, сын которого Абед аль-Рахман был убит ХАМАС на пляже Зиким 7 октября. Согласно копии документа, полученной JTA, жителям дали 30 дней на выселение. Зиадна утверждает, что в отдельных случаях снос начинался до истечения этого срока.

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Спор о плане застройки

Район Аль-Зиадна в 2021 году включили в утвержденный правительством план по включению его в состав Рахата. Он предусматривает примерно 1900 жилых единиц, а также общественные здания, дороги, коммерческие зоны и объекты для животноводства. Однако Управление по делам бедуинских поселений сообщило, что по этому плану еще не выделили ни одного жилого участка.

Ведомство назвало строения, которым угрожает снос, новыми и незаконно построенными. Его представитель заявил, что реализация плана частично задержалась из-за предполагаемого препятствования жителями работе геодезистов, буровым и археологическим работам. Мэр Рахата Талаль аль-Кренауи сказал, что распределение участков сдерживают неурегулированные претензии на право собственности на землю, и отметил, что ему неизвестно о препятствовании планировочным работам.

Усиление контроля в Негеве

Сносы в Аль-Зиадне являются частью более широкой кампании по контролю за застройкой в Негеве, которая усилилась при правительстве премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По данным, представленным Кнессету Министерством национальной безопасности Израиля, в 2023–2025 годах в Негеве снесли около 14 280 несанкционированных строений — на 81% больше, чем в предыдущие три года.

В десятках непризнанных бедуинских деревень Негева проживают примерно 90 тысяч человек. Многие из них не имеют надежного доступа к водоснабжению, электричеству, канализации или асфальтированным дорогам, а государство считает их дома незаконными. Часть таких общин существовала еще до создания Израиля в 1948 году.

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