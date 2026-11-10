В региональном совете Мате-Биньямин в Израиле планируют создать мемориал в честь 85 человек, погибших в результате нападения на еврейский общественный центр AMIA в Буэнос-Айресе в 1994 году. О договоренности по совместной израильско-аргентинской инициативе сообщает Jerusalem Post.

Договоренность с руководством AMIA

Глава регионального совета Биньямин и совета Еша Исраэль Ганц во время визита в Аргентину посетил центр AMIA и встретился с президентом организации, адвокатом Освальдо Армосой. Стороны объявили о сотрудничестве для создания мемориального места в Биньямине.

По словам Ганца, будущий мемориал должен отражать связь между еврейской общиной Аргентины и поселениями Иудеи и Самарии. Во время визита он зажег поминальную свечу у мемориала в Буэнос-Айресе и прочитал псалмы в память о погибших.

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Атака на центр в Буэнос-Айресе

18 июля 1994 года мощный взрыв разрушил здание AMIA в центре Буэнос-Айреса. В результате нападения погибли 85 человек. Как отмечает издание, нападение, вероятно, совершила поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла».

Новое здание AMIA возвели на месте разрушенного и открыли в 1999 году. В нем сохранили два камня из остатков предыдущего сооружения. Стороны также рассматривают возможность использовать в будущем мемориале в Биньямине элемент, который связывал бы его с первоначальным зданием и историей атаки.

Визит в Аргентину

Визит Ганца в AMIA состоялся в рамках его поездки в Южную Америку, во время которой он также встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Армоса заявил, что AMIA поддерживает сотрудничество и намерена содействовать его развитию.

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