以色列马泰·本雅明地区委员会计划建立一座纪念碑，以纪念1994年布宜诺斯艾利斯AMIA犹太社区中心遇袭事件中的85名遇难者。据《耶路撒冷邮报》报道，双方已就这一以色列与阿根廷联合倡议达成协议。

与AMIA领导层达成协议

本雅明地区委员会和耶沙委员会主席伊斯拉埃尔·甘茨在访问阿根廷期间参观了AMIA中心，并与该组织主席、律师奥斯瓦尔多·阿尔莫萨会面。双方宣布合作，在本雅明建立一处纪念场所。

甘茨表示，未来的纪念碑应体现阿根廷犹太社群与犹地亚和撒马利亚定居点之间的联系。访问期间，他在布宜诺斯艾利斯的纪念碑前点燃追思蜡烛，并诵读《诗篇》悼念遇难者。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

布宜诺斯艾利斯中心遇袭

1994年7月18日，一场强烈爆炸摧毁了位于布宜诺斯艾利斯市中心的AMIA大楼。袭击造成85人死亡。该报指出，此次袭击很可能由伊朗支持的真主党组织实施。

AMIA新大楼在被毁建筑原址建成，并于1999年启用。其中保留了此前建筑遗迹中的两块石头。双方还在考虑，未来在本雅明建设的纪念碑中使用一个元素，使其与原建筑及袭击历史相联系。

访问阿根廷

甘茨对AMIA的访问是其南美之行的一部分，期间他还会见了阿根廷总统哈维尔·米莱。阿尔莫萨表示，AMIA支持这一合作，并打算推动其发展。

关注我们在