W izraelskiej radzie regionalnej Mate Binjamin planowane jest utworzenie memoriału ku czci 85 osób, które zginęły w ataku na żydowskie centrum społecznościowe AMIA w Buenos Aires w 1994 roku. O porozumieniu w sprawie wspólnej izraelsko-argentyńskiej inicjatywy informuje Jerusalem Post.

Porozumienie z kierownictwem AMIA

Przewodniczący rady regionalnej Binjamin i Rady Jesza, Israel Ganc, podczas wizyty w Argentynie odwiedził centrum AMIA i spotkał się z prezydentem organizacji, adwokatem Osvaldo Armozą. Strony ogłosiły współpracę na rzecz stworzenia miejsca pamięci w Binjaminie.

Według Ganca przyszły memoriał ma odzwierciedlać więź między żydowską społecznością Argentyny a osiedlami Judei i Samarii. Podczas wizyty zapalił on świecę pamięci przy pomniku w Buenos Aires i odmówił psalmy ku pamięci zabitych.

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Atak na centrum w Buenos Aires

18 lipca 1994 roku potężna eksplozja zniszczyła budynek AMIA w centrum Buenos Aires. W wyniku ataku zginęło 85 osób. Jak podaje publikacja, atak prawdopodobnie przeprowadziła wspierana przez Iran grupa Hezbollah.

Nowy budynek AMIA wzniesiono na miejscu zniszczonego i otwarto w 1999 roku. Zachowano w nim dwa kamienie z pozostałości wcześniejszej budowli. Strony rozważają również wykorzystanie w przyszłym memoriale w Binjaminie elementu, który łączyłby go z pierwotnym budynkiem i historią ataku.

Wizyta w Argentynie

Wizyta Ganca w AMIA odbyła się w ramach jego podróży do Ameryki Południowej, podczas której spotkał się także z prezydentem Argentyny Javierem Mileiem. Armoza oświadczył, że AMIA popiera współpracę i zamierza wspierać jej rozwój.

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