В Польше уровень удовлетворённости жизнью в целом растёт, однако в Подлясье показатель снизился на 1,42 балла. Об этом свидетельствуют новейшие данные Организации экономического сотрудничества и развития, на которые ссылается RMF24.

Самые высокие показатели в трёх воеводствах

Наивысший уровень удовлетворённости жизнью по десятибалльной шкале задекларировали жители Великопольского, Нижнесилезского и Куявско-Поморского воеводств — по 6,7 балла. В Варшаве этот показатель составил 6,6 балла.

Более низкие результаты зафиксировали в Опольском воеводстве — 6,0 балла, Лодзинском — 5,9, Любушском — 5,8 и Варминьско-Мазурском — 5,7 балла. В то же время общая динамика в стране является положительной: удовлетворённость жизнью растёт почти во всех регионах.

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Снижение в Подлясье и на северо-западе

Наибольшее падение показателя зафиксировали в Подлясье — на 1,42 балла. Незначительное снижение также отметили в Западнопоморском воеводстве: на 0,03 балла.

В анализе, который приводит издание, отмечается, что улучшение экономической ситуации в регионах связано с более благоприятными социальными отношениями, а они, в свою очередь, — с более высокой удовлетворённостью жизнью. Эксперты также указывают на изменения в экономике, инфраструктуре и общественных отношениях как на факторы роста этого показателя в Польше.

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