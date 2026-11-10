W Polsce poziom zadowolenia z życia ogólnie rośnie, jednak na Podlasiu wskaźnik spadł o 1,42 pkt. Świadczą o tym najnowsze dane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, na które powołuje się RMF24.

Najwyższe wskaźniki w trzech województwach

Najwyższy poziom zadowolenia z życia w dziesięciopunktowej skali zadeklarowali mieszkańcy województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego — po 6,7 pkt. W Warszawie wskaźnik ten wyniósł 6,6 pkt.

Niższe wyniki odnotowano w województwie opolskim — 6,0 pkt, łódzkim — 5,9, lubuskim — 5,8 oraz warmińsko-mazurskim — 5,7 pkt. Jednocześnie ogólna dynamika w kraju jest pozytywna: zadowolenie z życia rośnie niemal we wszystkich regionach.

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Spadek na Podlasiu i na północnym zachodzie

Największy spadek wskaźnika odnotowano na Podlasiu — o 1,42 pkt. Niewielki spadek zauważono również w województwie zachodniopomorskim: o 0,03 pkt.

W analizie przytoczonej przez portal wskazano, że poprawa sytuacji gospodarczej w regionach wiąże się z lepszymi relacjami społecznymi, a te z kolei — z wyższym zadowoleniem z życia. Eksperci wskazują również na zmiany w gospodarce, infrastrukturze i relacjach społecznych jako czynniki wzrostu tego wskaźnika w Polsce.

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