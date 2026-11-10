Металлургическая компания Posco завершила в июне строительство электродуговой печи в Кванъяне стоимостью 600 млрд вон, или $474,19 млн. Объект с годовым выпуском от 2,5 млн до 2,8 млн тонн стали должен стать частью плана компании по сокращению выбросов, сообщает Korea Herald.

Печь расположена на территории металлургического комплекса Posco Gwangyang Steelworks площадью 21,48 млн квадратных метров. Компания называет этот комплекс крупнейшим в мире металлургическим предприятием, сосредоточенным на одной площадке.

Автоматизированная загрузка лома

Электродуговая печь использует металлолом, который автоматизированные электромагнитные краны подают на конвейеры. Система позволяет загружать сырье без открытия крыши печи и предварительно нагревать лом до 200–300 градусов Цельсия. Такая конструкция сокращает потребление электроэнергии более чем на 10% и уменьшает потери тепла.

За работой производства следят 80 камер высокого разрешения, а шестиосевые роботизированные манипуляторы отбирают пробы расплавленной стали и анализируют шлак. По словам инженера завода, после полной остановки электропечь может выдать полную партию жидкой стали за два с половиной часа. Доменной печи требуется от одного до двух месяцев для выхода на рабочий режим.

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Сочетание двух технологий

Выплавка стали только из лома исторически сталкивалась с трудностями в достижении чистоты, необходимой для премиального автомобильного листа и электротехнической стали. Поэтому на станции Haptang Posco смешивает в равных долях 140 тонн низкоуглеродистой жидкой стали из электропечи и 140 тонн высокочистого жидкого чугуна из доменной печи.

Руководитель по коммуникациям Posco Holdings Ян Вон Джун заявил, что электродуговая печь создает около 400 кг углеродных выбросов на тонну стали, тогда как традиционная доменная печь — около 2 тонн. По его словам, гибридный процесс позволяет сократить выбросы, сохраняя механическую прочность и качество поверхности стали для автопроизводителей.

Сейчас электропечь работает примерно на 10% мощности из-за операционных расходов, которые ориентировочно на 10% выше, чем у доменных печей. Компания также разрабатывает технологию HyREX, предусматривающую использование водорода вместо угля для восстановления железа из руды. Posco планирует завершить демонстрационный завод HyREX в Пхохане к 2028 году, а полную коммерциализацию технологии — к 2030 году.

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