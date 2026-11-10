钢铁公司浦项制铁于6月完成了位于光阳的一座电弧炉建设，投资额为6000亿韩元，即4.7419亿美元。该设施年产钢能力为250万至280万吨，将成为公司减排计划的一部分，《韩国先驱报》报道。

该电炉位于浦项制铁光阳钢铁厂综合体内，占地2148万平方米。该公司称，该综合体是全球最大的集中于单一厂址的钢铁生产设施。

废钢自动装料

这座电弧炉使用废钢，自动化电磁起重机将其输送至传送带。该系统可在无需打开炉顶的情况下装入原料，并将废钢预热至200至300摄氏度。这一设计可将电力消耗降低10%以上，并减少热量损失。

80台高分辨率摄像机监控生产运行，六轴机器人机械臂则采集熔融钢样本并分析炉渣。一名工厂工程师表示，在完全停机后，电炉可在两个半小时内产出一整批钢水。高炉则需要一至两个月才能进入运行状态。

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结合两种技术

仅使用废钢炼钢在历史上难以达到高端汽车板和电工钢所需的纯度。因此，在Haptang站，浦项制铁将140吨来自电炉的低碳钢水与140吨来自高炉的高纯度铁水按等量混合。

浦项制铁控股公司传播负责人Yang Won-jun表示，电弧炉每生产一吨钢约产生400公斤碳排放，而传统高炉约为2吨。他表示，这一混合工艺能够在保持面向汽车制造商的钢材机械强度和表面质量的同时减少排放。

目前，由于运营成本估计比高炉高约10%，这座电炉仅以约10%的产能运行。该公司还在开发HyREX技术，该技术使用氢气代替煤炭从矿石中还原铁。浦项制铁计划在2028年前完成位于浦项的HyREX示范工厂，并在2030年前实现该技术的全面商业化。

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