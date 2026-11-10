Firma hutnicza Posco zakończyła w czerwcu budowę pieca łukowego w Gwangyang o wartości 600 mld wonów, czyli 474,19 mln dolarów. Obiekt o rocznej produkcji od 2,5 mln do 2,8 mln ton stali ma stać się częścią planu spółki dotyczącego redukcji emisji, informuje Korea Herald.

Piec znajduje się na terenie kompleksu hutniczego Posco Gwangyang Steelworks o powierzchni 21,48 mln metrów kwadratowych. Firma nazywa ten kompleks największym na świecie zakładem hutniczym zlokalizowanym na jednym terenie.

Zautomatyzowany załadunek złomu

Piec łukowy wykorzystuje złom metalowy, który zautomatyzowane dźwigi elektromagnetyczne podają na przenośniki. System umożliwia załadunek surowców bez otwierania dachu pieca oraz wstępne podgrzewanie złomu do 200–300 stopni Celsjusza. Taka konstrukcja ogranicza zużycie energii elektrycznej o ponad 10% i zmniejsza straty ciepła.

Pracę produkcji monitoruje 80 kamer o wysokiej rozdzielczości, a sześcioosiowe robotyczne manipulatory pobierają próbki roztopionej stali i analizują żużel. Według inżyniera zakładu po całkowitym zatrzymaniu piec elektryczny może wyprodukować pełną partię płynnej stali w dwie i pół godziny. Wielki piec potrzebuje od jednego do dwóch miesięcy, aby osiągnąć tryb roboczy.

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Połączenie dwóch technologii

Wytwarzanie stali wyłącznie ze złomu historycznie wiązało się z trudnościami w osiągnięciu czystości wymaganej dla wysokiej klasy blach samochodowych i stali elektrotechnicznej. Dlatego na stacji Haptang Posco miesza po równo 140 ton niskoemisyjnej płynnej stali z pieca elektrycznego i 140 ton wysokiej czystości płynnej surówki z wielkiego pieca.

Dyrektor ds. komunikacji Posco Holdings Yang Won-jun oświadczył, że piec łukowy powoduje emisję około 400 kg węgla na tonę stali, podczas gdy tradycyjny wielki piec — około 2 ton. Jak powiedział, hybrydowy proces pozwala zmniejszyć emisje przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej i jakości powierzchni stali dla producentów samochodów.

Obecnie piec elektryczny pracuje przy około 10% mocy z powodu kosztów operacyjnych, które są szacunkowo o około 10% wyższe niż w przypadku wielkich pieców. Firma rozwija również technologię HyREX, zakładającą wykorzystanie wodoru zamiast węgla do redukcji żelaza z rudy. Posco planuje ukończyć demonstracyjny zakład HyREX w Pohang do 2028 roku, a pełną komercjalizację technologii — do 2030 roku.

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