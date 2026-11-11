Doradczyni prawna rządu Izraela Gali Baharaw-Miara nie weźmie osobiście udziału w rozmowie zaproponowanej przez sędziów w procesie karnym przeciwko premierowi Binjaminowi Netanjahu w Jerozolimie. Jednocześnie ona oraz prokurator państwowy Amit Aisman pozostają otwarci na bezpośrednie negocjacje dotyczące możliwego ugodowego rozstrzygnięcia sprawy, informuje Jerusalem Post.

Prokuratorka Jehudit Tirosz, która przekazała stanowisko Baharaw-Miary Jerozolimskiemu Sądowi Okręgowemu, oświadczyła, że wyżsi przedstawiciele oskarżenia są upoważnieni do reprezentowania doradczyni prawnej i regularnie informują ją o przebiegu rozpraw. Według niej osobiste stawiennictwo Baharaw-Miary w sądzie przy obecności zespołu oskarżenia nie jest zgodne z procedurami pracy izraelskiej prokuratury.

Stanowisko obrony i sędziów

Adwokat Netanjahu Amit Hadad nalegał, że sędziowie mogą wezwać Baharaw-Miarę niezależnie od jej woli. Powołał się na niedawne wezwanie prokuratora państwowego do Sądu Najwyższego i zaznaczył, że kwestie podnoszone w procesie Netanjahu są nie mniej istotne.

Inicjatywa dotycząca zamkniętej rozmowy pojawiła się po wystąpieniu adwokata Jacques’a Chena, który reprezentuje współoskarżonego i byłego akcjonariusza kontrolującego Bezeq, Shaula Elowicza. Sędzia Oded Shaham wyjaśnił, że Baharaw-Miara jest urzędniczką, która ostatecznie odpowiada za stanowisko oskarżenia w tej sprawie. Przewodnicząca składu sędziowskiego Riwka Friedman-Feldman, odpowiadając na zastrzeżenia prokuratorów dotyczące podstaw takiego kroku, stwierdziła, że w tym procesie występuje wiele nietypowych okoliczności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Próby osiągnięcia porozumienia

Sędziowie wcześniej wezwali oskarżenie do ponownego rozważenia zarzutu łapownictwa w tak zwanej sprawie 4000 i zaproponowali mediację w celu znalezienia uzgodnionego rozwiązania. W czerwcu 2023 roku skład orzekający wskazał na trudności z udowodnieniem znamion przestępstwa łapownictwa i zaproponował rozważenie wycofania tego zarzutu. W czerwcu tego roku sędziowie powtórzyli tę ocenę, jednak oskarżenie nie zmieniło stanowiska.

Tirosz poinformowała także, że oskarżenie pozytywnie zareagowało na inicjatywę prezydenta Izraela Icchaka Herzoga dotyczącą przeprowadzenia negocjacji między stronami, ale Netanjahu na nią nie odpowiedział. Inicjatywa ta jest związana z nierozpatrzoną prośbą Netanjahu o ułaskawienie i jest odrębna od propozycji sędziów dotyczącej rozmowy z Baharaw-Miarą.

Proces, który rozpoczął się w maju 2020 roku, obejmuje trzy sprawy. Netanjahu jest oskarżony o oszustwo i nadużycie zaufania we wszystkich trzech epizodach, a także o łapownictwo w sprawie 4000. Zaprzecza wszelkim naruszeniom prawa.

Czytaj nas na