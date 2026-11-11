Ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee podczas Cyber Week & AI Week na Uniwersytecie w Tel Awiwie wezwał Stany Zjednoczone, Izrael i Tajwan do zacieśnienia współpracy w celu ochrony infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami cybernetycznymi. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Porównanie Izraela i Tajwanu

W dyskusji uczestniczyła również Ya-Ping, czyli Abby, Lee, przedstawicielka Tajpejskiego Biura Ekonomicznego i Kulturalnego w Tel Awiwie. Huckabee stwierdził, że Tajwan pod wieloma względami przypomina mu Izrael.

Według ambasadora oba kraje są demokracjami, gwarantują wolność słowa i przemieszczania się, a kobiety mają równe szanse w administracji państwowej i sektorze prywatnym. Powiedział również, że Izrael i Tajwan należą do liderów w tworzeniu technologii, z których korzysta świat, i powiązał przełomy technologiczne z demokratycznymi wolnościami oraz równymi szansami.

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Ochrona infrastruktury krytycznej

Huckabee podkreślił, że partnerstwo krajów z różnych części świata jest ważne dla ochrony infrastruktury krytycznej, systemów i usług niezbędnych do życia. Ostrzegł, że nadużywanie możliwości cybernetycznych może doprowadzić do obrażeń lub śmierci dużej liczby osób.

Ya-Ping Lee z kolei podkreśliła znaczenie współpracy Tajwanu, Izraela i USA w erze sztucznej inteligencji. Jak zaznaczyła, w przestrzeni cyfrowej nie ma granic geograficznych, są za to sąsiedzi zjednoczeni wartościami. Porównała również technologię do ognia, który może być użyteczny, lecz może też wyrządzać szkody.

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