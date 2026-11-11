+6° Kijów +3° Warszawa +9° Waszyngton
$ 45.44 € 50.6 zł 11.49
$ 45.44 € 50.6 zł 11.49
+6° Kijów +3° Warszawa +9° Waszyngton
Wiadomości Wokół świata

Huckabee wezwał USA, Izrael i Tajwan do zacieśnienia współpracy cybernetycznej — Jerusalem Post

UA.NEWS 11 listopada 2026 13:42
Huckabee wezwał USA, Izrael i Tajwan do zacieśnienia współpracy cybernetycznej — Jerusalem Post

Ambasador USA w Izraelu Mike Huckabee podczas Cyber Week & AI Week na Uniwersytecie w Tel Awiwie wezwał Stany Zjednoczone, Izrael i Tajwan do zacieśnienia współpracy w celu ochrony infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami cybernetycznymi. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Porównanie Izraela i Tajwanu

W dyskusji uczestniczyła również Ya-Ping, czyli Abby, Lee, przedstawicielka Tajpejskiego Biura Ekonomicznego i Kulturalnego w Tel Awiwie. Huckabee stwierdził, że Tajwan pod wieloma względami przypomina mu Izrael.

Według ambasadora oba kraje są demokracjami, gwarantują wolność słowa i przemieszczania się, a kobiety mają równe szanse w administracji państwowej i sektorze prywatnym. Powiedział również, że Izrael i Tajwan należą do liderów w tworzeniu technologii, z których korzysta świat, i powiązał przełomy technologiczne z demokratycznymi wolnościami oraz równymi szansami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ochrona infrastruktury krytycznej

Huckabee podkreślił, że partnerstwo krajów z różnych części świata jest ważne dla ochrony infrastruktury krytycznej, systemów i usług niezbędnych do życia. Ostrzegł, że nadużywanie możliwości cybernetycznych może doprowadzić do obrażeń lub śmierci dużej liczby osób.

Ya-Ping Lee z kolei podkreśliła znaczenie współpracy Tajwanu, Izraela i USA w erze sztucznej inteligencji. Jak zaznaczyła, w przestrzeni cyfrowej nie ma granic geograficznych, są za to sąsiedzi zjednoczeni wartościami. Porównała również technologię do ognia, który może być użyteczny, lecz może też wyrządzać szkody.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację