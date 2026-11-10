В Москве президент Российской Федерации, государства-агрессора, Владимир Путин будет председательствовать на заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Саммит пройдет на фоне заморозки участия Армении в ОДКБ и ухудшения отношений Еревана с Кремлем, сообщает Al Jazeera.

Армения заморозила свое участие в блоке в феврале 2024 года. Формально страна остается членом ОДКБ, однако не участвует в работе организации, фактически бойкотируя ее после войны с Азербайджаном. Ереван обвинил союзников в отсутствии существенной поддержки во время конфликта.

Позиция Еревана

5 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что интерес его страны к ОДКБ исчерпан. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на прошлой неделе признал, что Армения де-факто не участвует в операциях организации, добавив, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от дискуссий внутри блока.

Во время войны 2020 года за Нагорный Карабах Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан не направили войска на помощь Армении, хотя устав ОДКБ предусматривает такую поддержку. В то же время Москва сохраняет в Армении две военные базы, где дислоцированы тысячи военнослужащих и пограничников.

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Безопасность Центральной Азии

Эксперт New Eurasian Strategies Centre Руслан Сулейманов назвал ситуацию с безопасностью в Афганистане единственным «реальным» пунктом повестки дня московского саммита. Российские чиновники в этом году заявляли, что в Афганистане действуют до 23 тысяч бойцов более чем 20 вооруженных группировок.

Особую угрозу, по словам Сулейманова, представляет группировка «Исламское государство — Хорасан», действующая в нескольких афганских провинциях и активно вербующая молодежь из Центральной Азии, прежде всего из Таджикистана. Страны ОДКБ в этом году усилили безопасность на афгано-таджикской границе протяженностью 1344 километра.

Параллельно государства Центральной Азии и Южного Кавказа развивают другие форматы военного взаимодействия. В конце сентября военные Узбекистана, Азербайджана и Турции проводили учения в Нагорном Карабахе и на побережье Каспийского моря, а в октябре 2025 года Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан провели совместные маневры.

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