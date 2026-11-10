在莫斯科，俄罗斯联邦总统、侵略国领导人弗拉基米尔·普京将主持集体安全条约组织集体安全理事会会议。据半岛电视台报道，此次峰会将在亚美尼亚冻结参与集安组织以及埃里温与克里姆林宫关系恶化的背景下举行。

亚美尼亚于2024年2月冻结了参与该集团的活动。该国在形式上仍是集安组织成员，但不参与该组织的工作，在与阿塞拜疆的战争后实际上抵制该组织。埃里温指责盟友在冲突期间未提供实质性支持。

埃里温的立场

11月5日，亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬表示，其国家对集安组织的兴趣已经耗尽。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫上周承认，亚美尼亚事实上并未参与该组织的行动，并补充称，局势的进一步发展将取决于集团内部的讨论。

在2020年纳戈尔诺-卡拉巴赫战争期间，俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦没有派兵援助亚美尼亚，尽管集安组织章程规定应提供这种支持。与此同时，莫斯科在亚美尼亚保留两座军事基地，数千名军人和边防人员驻扎在那里。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

中亚安全

新欧亚战略中心专家鲁斯兰·苏莱曼诺夫称，阿富汗的安全局势是莫斯科峰会唯一“真正的”议程项目。俄罗斯官员今年表示，阿富汗有超过20个武装组织的多达2.3万名武装人员活动。

苏莱曼诺夫表示，“伊斯兰国—呼罗珊”组织构成特别威胁，该组织在多个阿富汗省份活动，并积极招募来自中亚、尤其是塔吉克斯坦的年轻人。集安组织国家今年加强了长达1344公里的阿富汗—塔吉克斯坦边境安全。

与此同时，中亚和南高加索国家正发展其他军事合作模式。9月底，乌兹别克斯坦、阿塞拜疆和土耳其军队在纳戈尔诺-卡拉巴赫及里海沿岸举行演习；2025年10月，阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦举行了联合演习。

关注我们在