波兰运动员金加·雅茨科夫斯卡在塞内加尔达喀尔举行的青年奥运会上获得女子铅球第四名。她的最好成绩为15.68米。在第五轮之前，这名波兰选手一直位居前三，但埃及选手阿拉·贝拉尔以15.92米的成绩超过了她。

奖牌分配

匈牙利选手若菲·马尔顿以16.47米的成绩获得金牌。克罗地亚选手扎拉·韦尔特鲁斯基以16.10米获得银牌，贝拉尔获得铜牌。在最后一轮中，雅茨科夫斯卡投出15.28米，未能重返奖牌前三名。

据Interia Sport报道，比赛期间尝试顺序出现了混乱：贝拉尔在雅茨科夫斯卡之前进入投掷圈。经裁判介入后，这名波兰运动员获得了完成自己试投的权利。

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运动员此前的表现

本赛季，雅茨科夫斯卡两次刷新波兰18岁以下女子室内纪录，将纪录提高至17.90米。夏季，她在意大利列蒂获得U18欧洲锦标赛亚军，并晋级在尤金举行的U20世界锦标赛决赛。达喀尔开赛前，这名运动员的腿部和背部出现问题，并于10月恢复训练。

田径项目中另一名波兰代表、撑杆跳高选手马克西米利安·卡尼亚以4.50米的成绩获得第六名。波兰队共六名运动员，在达喀尔共获得两枚奖牌：莱娜·卡奇科夫斯卡获得撑杆跳高奖牌，希蒙·多伦加获得100米比赛奖牌。

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