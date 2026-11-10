Польская спортсменка Кинга Яцковская заняла четвертое место в толкании ядра на Юношеских Олимпийских играх в Дакаре, Сенегал. Ее лучшим результатом стала попытка на 15,68 м. До пятой серии полька находилась в тройке лидеров, однако египтянка Алаа Белал опередила ее, толкнув ядро на 15,92 м.

Распределение медалей

Золотую награду завоевала венгерка Жофи Мартон с результатом 16,47 м. Серебро выиграла хорватка Зара Вельтруски, показавшая 16,10 м, а бронза досталась Белал. В последней серии Яцковская выполнила попытку на 15,28 м, что не позволило ей вернуться в медальную тройку.

По данным Interia Sport, во время соревнований произошла путаница с очередностью попыток: Белал вошла в круг перед Яцковской. После вмешательства судей польская спортсменка получила право выполнить свою попытку.

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Предыдущие выступления спортсменки

Яцковская в этом сезоне дважды улучшала польский рекорд в помещении среди спортсменок до 18 лет — до 17,90 м. Летом она стала вице-чемпионкой Европы U18 в итальянском Риети, а также вышла в финал чемпионата мира U20 в Юджине. Перед стартом в Дакаре у спортсменки были проблемы с ногой и спиной, и она вернулась к тренировкам в октябре.

Еще один представитель Польши в легкоатлетической программе, прыгун с шестом Максимилиан Каня, стал шестым с результатом 4,50 м. Всего польская команда из шести спортсменов завоевала в Дакаре две медали: Лена Качковская — в прыжках с шестом, а Шимон Доленга — в беге на 100 м.

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