W Moskwie prezydent Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, Władimir Putin będzie przewodniczył posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Zbiorowego Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Szczyt odbędzie się w czasie zamrożenia udziału Armenii w OUBZ i pogorszenia relacji między Erywaniem a Kremlem, informuje Al Jazeera.

Armenia zamroziła swój udział w bloku w lutym 2024 roku. Formalnie kraj pozostaje członkiem OUBZ, jednak nie uczestniczy w pracach organizacji, faktycznie bojkotując ją po wojnie z Azerbejdżanem. Erywań oskarżył sojuszników o brak istotnego wsparcia podczas konfliktu.

Stanowisko Erywania

5 listopada premier Armenii Nikol Paszynian oświadczył, że zainteresowanie jego kraju OUBZ się wyczerpało. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przyznał w ubiegłym tygodniu, że Armenia de facto nie uczestniczy w operacjach organizacji, dodając, że dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od dyskusji wewnątrz bloku.

Podczas wojny o Górski Karabach w 2020 roku Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan nie wysłały wojsk na pomoc Armenii, choć statut OUBZ przewiduje takie wsparcie. Jednocześnie Moskwa utrzymuje w Armenii dwie bazy wojskowe, w których stacjonują tysiące żołnierzy i funkcjonariuszy straży granicznej.

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Bezpieczeństwo Azji Centralnej

Ekspert New Eurasian Strategies Centre Rusłan Sulejmanow nazwał sytuację bezpieczeństwa w Afganistanie jedynym „realnym” punktem porządku obrad moskiewskiego szczytu. Rosyjscy urzędnicy oświadczyli w tym roku, że w Afganistanie działa do 23 tysięcy bojowników z ponad 20 ugrupowań zbrojnych.

Według Sulejmanowa szczególne zagrożenie stanowi ugrupowanie Państwo Islamskie – Chorasan, które działa w kilku afgańskich prowincjach i aktywnie rekrutuje młodzież z Azji Centralnej, przede wszystkim z Tadżykistanu. Kraje OUBZ w tym roku wzmocniły bezpieczeństwo na liczącej 1344 kilometry granicy afgańsko-tadżyckiej.

Równolegle państwa Azji Centralnej i Kaukazu Południowego rozwijają inne formaty współpracy wojskowej. Pod koniec września wojska Uzbekistanu, Azerbejdżanu i Turcji prowadziły ćwiczenia w Górskim Karabachu oraz na wybrzeżu Morza Kaspijskiego, a w październiku 2025 roku Azerbejdżan, Uzbekistan, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan przeprowadziły wspólne manewry.

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