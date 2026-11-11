W Hiszpanii dziesiątki tysięcy młodych ludzi protestują w ostatnich tygodniach przeciwko ostremu kryzysowi mieszkaniowemu, a w środę wielu z nich dołączyło do ogólnokrajowego strajku. Do akcji pod hasłem „Płace, mieszkania i ceny” wezwały największe związki zawodowe w kraju, informuje Al Jazeera.

Powodem nasilenia społecznego oburzenia była przymusowa eksmisja 87-letniej Maricarmen Abascal z mieszkania w Madrycie, w którym mieszkała przez siedem dekad. Jej korporacyjny wynajmujący podniósł czynsz do kwoty, której kobieta nie mogła opłacać. Abascal zmarła w szpitalu w dniu, w którym właściciele zgodzili się pozwolić jej wrócić do mieszkania.

Niedobór mieszkań i decyzja parlamentu

Lewicowy rząd koalicyjny przedłożył parlamentowi dwa nadzwyczajne dekrety mające chronić szczególnie narażonych najemców, jednak partie prawicowe je odrzuciły. Na tle kryzysu mieszkaniowego rząd ogłosił przedterminowe wybory na 29 listopada. Bank Hiszpanii szacuje niedobór mieszkań na 750 tys. lokali i dopuszcza, że w przyszłym roku wskaźnik ten może wzrosnąć do 1 mln.

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Uczestnicy protestów opowiedzieli, że z powodu wysokich cen najmu mieszkają z rodzicami lub dzielą niewielkie mieszkania z kilkoma współlokatorami. 24-letni analityk danych Haris Javid Sharif mieszka w Barcelonie z rodzicami, bratem i siostrą w mieszkaniu o powierzchni 44 metrów kwadratowych. Jak twierdzi, po pandemii rodzina straciła poprzednie mieszkanie z powodu zaległości za pięć miesięcy czynszu.

Najem bez gwarancji

Pracowniczka socjalna Iratxe Gonzalez mieszka w Madrycie z trzema innymi osobami w mieszkaniu o powierzchni 45 metrów kwadratowych. Płaci 400 dolarów czynszu z miesięcznej pensji wynoszącej 1200 dolarów i ma roczną umowę, którą uważa za niestabilną z powodu ryzyka podwyżki czynszu lub eksmisji.

Nauczyciel Ignacio Redrado zauważył, że średni wiek, w którym młodzi ludzie w Hiszpanii opuszczają dom rodzinny, wynosi 30 lat. Protestujący domagają się umów najmu na czas nieokreślony oraz większej liczby mieszkań socjalnych. Pracownik organizacji pozarządowej Arturo Leon, który dzieli mieszkanie w Barcelonie z czterema innymi osobami, powiedział, że jego sypialnia ma wymiary dwa na 2,6 metra, a wynajmujący grozi podwyżką czynszu mimo braku umowy i usterek w mieszkaniu.

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