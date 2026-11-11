西班牙年轻人加入抗议住房危机的罢工——半岛电视台

近几周，西班牙数以万计的年轻人一直在抗议严重的住房危机，周三其中许多人加入了全国性罢工。该国最大的工会呼吁举行这场以“工资、住房和物价”为口号的行动，半岛电视台报道。

87岁的玛丽卡门·阿巴斯卡尔被强制从马德里一套居住了七十年的公寓中驱逐，进一步激起了公众愤怒。她的企业房东将房租提高到她无法支付的金额。阿巴斯卡尔在房东同意让她返回住所的当天在医院去世。

住房短缺与议会决定

左翼联合政府向议会提交了两项紧急法令，以保护弱势租户，但右翼政党否决了这些法令。在住房危机的背景下，政府宣布于11月29日提前举行选举。西班牙银行估计住房缺口为75万套，并认为明年这一数字可能增至100万套。

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抗议参与者表示，由于租金高昂，他们与父母同住，或与数名室友合租狭小的公寓。24岁的数据分析师哈里斯·贾维德·沙里夫与父母、兄弟和姐妹住在巴塞罗那一套44平方米的公寓中。他说，疫情后，这个家庭因拖欠五个月房租而失去了之前的住所。

没有保障的租房

社会工作者伊拉特谢·冈萨雷斯与另外三人住在马德里一套45平方米的公寓中。她每月工资为1200美元，其中支付400美元房租，并签有一年期合同；她认为该合同并不稳定，因为存在涨租或被驱逐的风险。

教师伊格纳西奥·雷德拉多指出，西班牙年轻人离开父母家的平均年龄为30岁。抗议者要求签订无限期租赁合同，并增加社会住房。非政府组织工作人员阿图罗·莱昂与另外四人合住巴塞罗那的一套公寓。他说，他的卧室大小为2米乘2.6米，而房东尽管没有合同且公寓存在故障，仍威胁要提高租金。

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