В Испании десятки тысяч молодых людей в последние недели протестуют против острого жилищного кризиса, а в среду многие из них присоединились к общенациональной забастовке. К акции под лозунгом «Зарплаты, жилье и цены» призвали крупнейшие профсоюзы страны, сообщает Al Jazeera.

Поводом для усиления общественного возмущения стало принудительное выселение 87-летней Марикармен Абаскаль из квартиры в Мадриде, где она прожила семь десятилетий. Ее корпоративный арендодатель повысил плату за жилье до суммы, которую женщина не могла платить. Абаскаль умерла в больнице в тот день, когда владельцы согласились позволить ей вернуться в квартиру.

Дефицит жилья и решение парламента

Левое коалиционное правительство внесло в парламент два экстренных декрета для защиты уязвимых арендаторов, однако правые партии их отклонили. На фоне жилищного кризиса правительство объявило досрочные выборы на 29 ноября. Банк Испании оценивает нехватку жилья в 750 тысяч единиц и допускает, что в следующем году этот показатель может вырасти до 1 миллиона.

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Участники протестов рассказали, что из-за высоких цен на аренду живут с родителями или делят небольшие квартиры с несколькими соседями. 24-летний аналитик данных Харис Джавид Шариф живет в Барселоне вместе с родителями, братом и сестрой в квартире площадью 44 квадратных метра. По его словам, после пандемии семья потеряла предыдущее жилье из-за долга за пять месяцев аренды.

Аренда без гарантий

Социальный работник Иратксе Гонсалес живет в Мадриде с тремя другими людьми в квартире площадью 45 квадратных метров. Она платит 400 долларов за аренду при зарплате 1200 долларов в месяц и имеет годовой контракт, который считает нестабильным из-за риска повышения платы или выселения.

Учитель Игнасио Редрадо отметил, что средний возраст, в котором молодые люди в Испании покидают родительский дом, составляет 30 лет. Протестующие требуют бессрочных договоров аренды и большего количества социального жилья. Сотрудник неправительственной организации Артуро Леон, который делит квартиру в Барселоне еще с четырьмя людьми, рассказал, что его спальня имеет размеры два на 2,6 метра, а арендодатель угрожает повысить плату, несмотря на отсутствие договора и неисправности в квартире.

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