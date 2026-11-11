Amerykańskie firmy American Deep Sea Minerals, Inc. (ADSM) oraz American Ocean Minerals Corporation (AOM) złożyły do rządu USA wnioski o licencje na badanie dna morskiego na wodach międzynarodowych południowej części Oceanu Spokojnego, w pobliżu Wysp Cooka, Kiribati i Polinezji Francuskiej. Poinformował o tym Mongabay.

Jeden z obszarów — Eastern High Seas Pocket 3 o powierzchni 101 064 kilometrów kwadratowych — graniczy z wyłącznymi strefami ekonomicznymi Wysp Cooka, Kiribati i Polinezji Francuskiej. Drugi obszar o powierzchni 89 645 kilometrów kwadratowych znajduje się na południe od wyłącznej strefy ekonomicznej Wysp Cooka. Większość takich obszarów zawiera konkrecje polimetaliczne z niklem, manganem, miedzią, kobaltem i innymi minerałami.

Sprzeciw Polinezji Francuskiej

Rząd Polinezji Francuskiej sprzeciwił się planom ADSM dotyczącym Eastern High Seas Pocket 3. W liście do amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) wezwał do odrzucenia wniosku firmy lub zawieszenia jego rozpatrywania w celu przedstawienia dodatkowych informacji, przeprowadzenia szczegółowej oceny oddziaływania na środowisko oraz konsultacji z rządami i organizacjami regionalnymi.

Polinezja Francuska zakwestionowała również uprawnienia NOAA do wydawania zezwoleń na wydobycie na wodach międzynarodowych. Rząd podkreślił, że obszar przylega do sieci morskich obszarów chronionych Tainui Atea oraz ściśle chronionego rezerwatu Société Ouest. Obszar ten nazwano korytarzem ekologicznym dla ssaków morskich, rekinów, płaszczek, żółwi, ptaków morskich, pelagicznych gatunków ryb i siedlisk głębinowych.

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Ryzyko dla rybołówstwa

Od 2010 roku Eastern High Seas Pocket 3 ma status specjalnego obszaru zarządzania Komisji ds. Rybołówstwa Zachodniego i Środkowego Pacyfiku (WCPFC). Rybołówstwo na tym obszarze podlega wzmocnionemu monitoringowi, a przeładunek połowów między statkami jest zakazany.

Organizacje ekologiczne z Wysp Cooka i Polinezji Francuskiej również wezwały NOAA do odrzucenia wniosku ADSM, wskazując na znaczenie tego obszaru dla migracji tuńczyków, wielorybów i żółwi. Jessie van der Grient, ekspertka Królewskiego Niderlandzkiego Instytutu Badań Morza, stwierdziła, że w przypadku wydobycia smugi zrzutów mogą przemieszczać się do wyłącznych stref ekonomicznych sąsiednich państw i wpływać na tuńczyki oraz inne gatunki o znaczeniu handlowym.

ADSM zaproponowała czteroletni program techniczny, koncentrujący się na badaniach naukowych i środowiskowych, który ma zakończyć się testowaniem sprzętu górniczego. NOAA opublikowała wniosek ADSM w Rejestrze Federalnym i przeprowadziła w lipcu wirtualne wysłuchania publiczne, lecz nie ogłosiła dalszych decyzji w tej sprawie.

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