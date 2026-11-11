Federalny Sąd Australii zakazał trzem byłym dyrektorom firmy ubezpieczeniowej Youpla Group zarządzania korporacjami przez okres od pięciu do dziesięciu lat. Sąd nakazał im również zapłacić łącznie 90 tys. dolarów po stwierdzeniu naruszenia obowiązków wobec uczestników funduszu pogrzebowego.

Jak informuje The Guardian, były dyrektor Youpla Jonathan Lowe został zobowiązany do zapłaty państwu 50 tys. dolarów i odsunięty od zarządzania korporacjami na sześć lat. Michael Wilson ma zapłacić 20 tys. dolarów i został zdyskwalifikowany na dziesięć lat, a Geoffrey Clayton ma zapłacić 20 tys. dolarów i otrzymał zakaz zarządzania korporacjami przez pięć lat.

Ustalenia sądu

Sędzia Geoffrey Kennett orzekł również, że trzej pozwani mają wspólnie pokryć 17 tys. dolarów kosztów sądowych powoda. Sąd ustalił, że nie wykonywali swoich obowiązków z należytą starannością i sumiennością, nie rozwiązali konfliktów interesów oraz wyrządzili szkodę uczestnikom ACBF.

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Youpla Group wcześniej nosiła nazwę Aboriginal Community Benefit Fund. Pod koniec poprzedniego miesiąca założyciel firmy Ron Pattenden został zobowiązany do zapłaty 250 tys. dolarów i otrzymał zakaz zarządzania korporacjami przez 15 lat. Przyznał się do naruszenia obowiązków dyrektora w ramach ugody w sprawie pozwu z Australijską Komisją Papierów Wartościowych i Inwestycji. Sąd ustalił również, że były kierownik Youpla Bryn Jones naruszył obowiązki dyrektora; wysokość jego kary zostanie określona na osobnym posiedzeniu.

Skutki upadku funduszu

Przez dziesięciolecia Youpla sprzedawała polisy ubezpieczenia pogrzebowego rdzennym mieszkańcom Australii, w tym społecznościom o niskim poziomie umiejętności czytania i pisania oraz tym, w których angielski nie był pierwszym językiem. Firma zbankrutowała w marcu 2022 roku, pozostawiając ponad 13 tys. Aborygenów bez możliwości opłacenia pogrzebu. Niektóre rodziny zbierały pieniądze za pośrednictwem crowdfundingu, a część była zmuszona pozostawiać ciała bliskich w kostnicach, dopóki nie zebrała wymaganej kwoty.

We wrześniu 2023 roku sąd federalny ukarał Youpla grzywną w wysokości 1,2 mln dolarów za fałszywe przedstawianie warunków polis pogrzebowych. Posiadaczom polis przekazywano informację o jednorazowej wypłacie, choć zwrot kosztów był przyznawany wyłącznie za potwierdzone wydatki. W lutym 2024 roku australijski rząd ogłosił pakiet wsparcia o wartości 97 mln dolarów dla poszkodowanych rodzin. Wypłaty dla osób uprawnionych będą realizowane do 1 grudnia 2026 roku; odbiorcy mogą wybrać obligację pogrzebową lub wypłatę gotówkową w wysokości 60% wartości polisy.

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