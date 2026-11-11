Федеральный суд Австралии запретил трем бывшим директорам страховой компании Youpla Group управлять корпорациями на срок от пяти до десяти лет. Суд также обязал их выплатить в общей сложности 90 тысяч долларов после вывода о нарушении обязанностей перед участниками похоронного фонда.

Как сообщает The Guardian, бывшего директора Youpla Джонатана Лоу обязали выплатить государству 50 тысяч долларов и отстранили от управления корпорациями на шесть лет. Майкла Уилсона обязали выплатить 20 тысяч долларов и дисквалифицировали на десять лет, а Джеффри Клейтона — выплатить 20 тысяч долларов и запретили управлять корпорациями в течение пяти лет.

Выводы суда

Судья Джеффри Кеннетт также постановил, что трое ответчиков должны совместно выплатить 17 тысяч долларов судебных издержек истца. Суд установил, что они не исполняли обязанности с должной заботой и добросовестностью, не урегулировали конфликты интересов и причинили вред участникам ACBF.

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Youpla Group ранее называлась Aboriginal Community Benefit Fund. В конце предыдущего месяца основателя компании Рона Паттендена обязали выплатить 250 тысяч долларов и запретили управлять корпорациями в течение 15 лет. Он признал нарушение директорских обязанностей в рамках урегулирования иска с Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям. Суд также установил, что бывший руководитель Youpla Брин Джонс нарушил директорские обязанности; размер его наказания определят на отдельном слушании.

Последствия краха фонда

На протяжении десятилетий Youpla продавала полисы похоронного страхования коренным народам Австралии, в том числе сообществам с низким уровнем грамотности и тем, где английский не был первым языком. Компания обанкротилась в марте 2022 года, оставив более 13 тысяч аборигенов без возможности оплатить похороны. Некоторые семьи собирали средства через краудфандинг, а часть была вынуждена оставлять тела близких в моргах, пока не соберет необходимую сумму.

В сентябре 2023 года федеральный суд оштрафовал Youpla на 1,2 млн долларов за ложное представление условий похоронных полисов. Владельцам сообщали о единовременной выплате, хотя возмещение предоставляли только за подтвержденные расходы. В феврале 2024 года австралийское правительство объявило пакет поддержки на 97 млн долларов для пострадавших семей. Выплаты тем, кто имеет на них право, будут обрабатываться до 1 декабря 2026 года; получатели могут выбрать похоронную облигацию или денежную выплату в размере 60% стоимости полиса.

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