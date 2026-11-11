Трьом ексдиректорам Youpla заборонили керувати компаніями — The Guardian

Федеральний суд Австралії заборонив трьом колишнім директорам страхової компанії Youpla Group керувати корпораціями на строк від п’яти до десяти років. Суд також зобов’язав їх сплатити загалом 90 тисяч доларів після висновку про порушення обов’язків перед учасниками похоронного фонду.

Як повідомляє The Guardian, колишнього директора Youpla Джонатана Лоу зобов’язали виплатити державі 50 тисяч доларів і усунули від управління корпораціями на шість років. Майкла Вілсона зобов’язали сплатити 20 тисяч доларів і дискваліфікували на десять років, а Джеффрі Клейтона — сплатити 20 тисяч доларів і заборонили керувати корпораціями протягом п’яти років.

Висновки суду

Суддя Джеффрі Кеннетт також постановив, що троє відповідачів мають разом сплатити 17 тисяч доларів судових витрат позивача. Суд встановив, що вони не виконували обов’язки з належною турботою та сумлінністю, не врегулювали конфлікти інтересів і завдали шкоди учасникам ACBF.

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Youpla Group раніше мала назву Aboriginal Community Benefit Fund. Наприкінці попереднього місяця засновника компанії Рона Паттендена зобов’язали сплатити 250 тисяч доларів і заборонили керувати корпораціями протягом 15 років. Він визнав порушення директорських обов’язків у межах врегулювання позову з Австралійською комісією з цінних паперів та інвестицій. Суд також встановив, що колишній керівник Youpla Брін Джонс порушив директорські обов’язки; розмір його покарання визначать на окремому слуханні.

Наслідки краху фонду

Youpla десятиліттями продавала похоронні страхові поліси корінним народам Австралії, зокрема громадам із низьким рівнем грамотності та тим, де англійська не була першою мовою. Компанія збанкрутувала в березні 2022 року, залишивши понад 13 тисяч аборигенів без можливості оплатити похорон. Деякі родини збирали кошти через краудфандинг, а частина була змушена залишати тіла близьких у моргах, доки не зібрала необхідну суму.

У вересні 2023 року федеральний суд оштрафував Youpla на 1,2 млн доларів за неправдиве представлення умов похоронних полісів. Власникам повідомляли про одноразову виплату, хоча відшкодування надавали лише за підтверджені витрати. У лютому 2024 року австралійський уряд оголосив пакет підтримки на 97 млн доларів для постраждалих сімей. Виплати тим, хто має на них право, опрацьовуватимуть до 1 грудня 2026 року; одержувачі можуть обрати похоронну облігацію або грошову виплату в розмірі 60% вартості поліса.

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