澳大利亚联邦法院禁止保险公司Youpla Group的三名前董事在五至十年内管理公司。法院还在认定他们违反了对葬礼基金成员应尽的义务后，责令他们合计支付9万美元。

据《卫报》报道，前Youpla董事乔纳森·洛被责令向国家支付5万美元，并被取消管理公司的资格六年。迈克尔·威尔逊被责令支付2万美元，并被取消资格十年；杰弗里·克莱顿则被责令支付2万美元，并被禁止在五年内管理公司。

法院认定

法官杰弗里·肯尼特还裁定，三名被告必须共同支付原告1.7万美元的诉讼费用。法院认定，他们未能以应有的谨慎和勤勉履行职责，未能处理利益冲突，并对ACBF成员造成了损害。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Youpla Group此前名为Aboriginal Community Benefit Fund。上个月底，该公司创始人罗恩·帕滕登被责令支付25万美元，并被禁止在15年内管理公司。他在与澳大利亚证券和投资委员会就诉讼达成和解时承认违反了董事职责。法院还认定，Youpla前主管布林·琼斯违反了董事职责；对他的处罚金额将在单独的听证会上确定。

基金倒闭的后果

数十年来，Youpla一直向澳大利亚原住民出售葬礼保险保单，其中包括识字水平较低的社区以及英语并非第一语言的社区。该公司于2022年3月破产，导致超过1.3万名原住民无力支付葬礼费用。一些家庭通过众筹筹集资金，还有一些家庭被迫将亲人的遗体留在太平间，直到筹够所需金额。

2023年9月，联邦法院因Youpla虚假陈述葬礼保单条款，对其处以120万美元罚款。保单持有人被告知可获得一次性付款，但报销仅针对经证实的费用。2024年2月，澳大利亚政府宣布为受影响家庭提供9700万美元的支持计划。符合资格者的付款将处理至2026年12月1日；领取者可以选择葬礼债券，或领取相当于保单价值60%的现金付款。

关注我们在