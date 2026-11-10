耶沙尔党取消与利库德集团的联合政府谈判会面——《耶路撒冷邮报》

在以色列，由加迪·艾森科特领导的耶沙尔党取消了原定与利库德集团代表举行的联合政府谈判会面。艾森科特在总理本雅明·内塔尼亚胡于议会发表演讲后下令取消会面，耶沙尔党称该演讲分裂社会。

原定会面被取消

据《耶路撒冷邮报》报道，耶沙尔党此前呼吁议会所有党团基于该党有关组建政府的四项原则进行真诚谈判。随后，艾森科特的团队与利库德集团的初步会面被安排在次日举行。

耶沙尔党表示，艾森科特因内塔尼亚胡的演讲及其在议会宣誓仪式期间的行为而取消了会面。艾森科特本人形容总理的演讲脱离现实、制造分裂且充满仇恨。

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围绕联合政府的分歧

周一，内塔尼亚胡呼吁反对派领导人加入一个统一政府，并称这是当下的需要。他在议会的演讲中还提及伊朗的核威胁，并坚持认为有必要将其消除。

耶沙尔党表示，团结和团结一致对以色列是必要的，但该党认为，内塔尼亚胡反而为了自身的政治生存而选择加剧社会分裂。

利库德集团回应称，内塔尼亚胡将致力于实现民族团结，该党准备与任何寻求团结的党团代表会面。利库德集团还称，在反对党与阿拉伯政治力量谈判的背景下，取消与利库德集团的会面令人难以理解。

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